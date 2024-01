Erdbeben-Serie will nicht abreißen

Als Grollen oder Donnern des Untergrundes nahmen auch Salzburger - vor allem in der Gegend rund um Lofer - die zahlreichen Erdbeben im Laufe der letzten Woche wahr. Gleich sechs Stück mit jeweils einer Stärke über 3,0 registrierte der Österreichische Erdbebendienst in der Gegen rund um Waidring in Tirol.