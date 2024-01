Für Urlauber gibt es in Salzburg immer mehr Betten

Wer in Österreich übernachten will, findet immer mehr Betten. Im Tourismusjahr 2022/23 stieg die Zahl um fast zwei Prozent. Österreichweit sind 1,17 Millionen Betten für Urlauber reserviert. 231.400 davon gibt es in Salzburg. Damit liegt Salzburg hinter Tirol (356.000) auf Platz zwei. Die Hälfte der Betten in Österreich gibt es in den beiden nächtigungsstärksten Bundesländern.