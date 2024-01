Neues Industrie-Leben im Herzen St. Pöltens

Weltweit 9300 Mitarbeiter

Blum erzeugt Möbelbeschläge für den Weltmarkt. Das Werk in St. Pölten wird in Österreich das erste außerhalb Vorarlbergs sein. Das Unternehmen beschäftigt an acht Standorten in Vorarlberg sowie in Niederlassungen in den USA, in Brasilien, Polen und China weltweit mehr als 9300 Mitarbeiter.