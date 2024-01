So funktioniert der perfekte Sprung am Kulm

2 - Schanzentisch

Mit bis zu 100 km/h rast du am Kulm auf den Schanzentisch zu. Ein guter Athlet braucht für die Bewegung des Absprungs eine Viertelsekunde. Am Kulm kannst du dich beim Bewegungsablauf sehr gut orientieren, weil in der Anfahrt acht Meter vor dem Tisch ein kleiner Knick ist, den du ganz genau spürst. An diesem Punkt fällt bereits die erste Vorentscheidung, ob dein Sprung weit geht oder nicht.