Züge der NÖ-Bahnen rattern von Rekord zu Rekord

Millionen für Lebensadern

Und geht es nach Landbauer, soll es in dieser Tonart weitergehen. „Diese Bahnen sich Lebensadern für die Regionen“, sagt er. Daher sind heuer Investitionen in der Höhe von 30 Millionen Euro vorgesehen, um die Angebote weiter zu verbessern. So ist etwa ab Dezember ein Halbstundentakt auf der Mariazellerbahn vorgesehen. Modernisiert wird der Bahnhof Spitz an der Donau an der Wachaubahn, Viadukte und Brücken werden im Sinne der Denkmalpflege saniert. Auch an der Schneebergbahn beginnen im Frühjahr Bauarbeiten.