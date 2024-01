Zauchensee-Rennen: „Mit einem Wort: Grandios!“

„Können Qualität halten“

Auch, wenn viele Fahrerinnen gern jede Saison in der „Zauch“ fahren würden: Die Pongauer sind mit dem Zwei-Jahres-Rhythmus – man wechselt sich mit St. Anton ab – zufrieden. „So können wir die Qualität halten“, betonte Walchhofer. Schon morgen sollen die Abbauarbeiten fast abgeschlossen sein. Spätestens am Donnerstag steht die Strecke dem Publikum wieder in vollem Ausmaß zur Verfügung. Dann wird kaum mehr etwas an den Ski-Weltcup erinnern.