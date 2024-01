Nachbarin verfolgte in Osttirol dreistes Diebesduo

Einheimische suchte eigenhändig nach Tatfahrzeug

Eine Nachbarin, die sich in ihrem Haus aufhielt, fiel das Fahrzeug, das in einer Entfernung von etwa 100 Metern an ihrem Wohnhaus vorbeifuhr und anschließend wendete, auf. „Aufgrund eines Telefonanrufs eines Nachbarn begab sich die Frau wenig später in die Garage und stellte das Fehlen des Motorrades fest“, so die Exekutive. Ihre detektivische Ader war geweckt! Sie verständigte die Polizei, setzte sich in ihr Auto und machte sich anschließend auf die Suche nach den mutmaßlichen Dieben.