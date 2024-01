Grillitsch schoss in Deutschland Tor des Jahres

Rückwärtssalto bei Wiederholung

„Grillo“ kann sich noch genau an sein Jahrhundert-Tor erinnern: „Bei meinem Treffer habe ich mich erst geärgert, dass Maxi nicht an den Ball gekommen ist. Ich habe es dann einfach mal versucht. So ein Tor schießt man normalerweise nur einmal im Leben. Wenn das nochmal passiert, mache ich einen Rückwärtssalto. Es war ein enorm wichtiger Treffer zum 2:0, der Sieg ist aber noch wichtiger als das Tor. Ich spiele sehr gern in Köln, ich habe hier mit Hoffenheim bisher immer gewonnen."