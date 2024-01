Bahnhof Schwarzach-St.Veit in neuem Glanz

Upgrade für weitere vier Bahnhöfe auf der Tauernachse

Bis 2027 werden auch an den Bahnhöfen in Bad Gastein, Dorfgastein, Bad Hofgastein und Rothenthurn (Kärnten) Baumaßnahmen durchgeführt, durch die der Reisekomfort deutlich erhöht wird. Für diese Arbeiten wird die Zeit der Tauern-Eisenbahntunnelsperre genutzt, um die Auswirkungen so kurz und gering wie möglich zu halten. Am Bahnhof Bad Gastein wird schon mit August 2024 mit den Maßnahmen gestartet. Die beiden Bahnhöfe Dorfgastein und Bad Hofgastein folgen dann gleichzeitig mit der Sperre des Tauerntunnels im November 2024.