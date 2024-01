Weissman vor Wechsel - doch Fans stellen sich quer

Bei Weissman, der beim Wolfsberger AC in 40 Spielen unglaubliche 37 Tore erzielt sowie 8 Assists geliefert hatte, läuft es sportlich nicht rund. Erst im Sommer war der Angreifer für 3,5 Millionen Euro von Real Valladolid zum FC Granada gewechselt. In der laufenden Saison kam er lediglich in sechs Spielen zum Einsatz. Seine Bilanz: ein Treffer in 167 Einsatzminuten.