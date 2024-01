In der ORF-Sendung „Thema“ kamen am Montagabend zwei der Augenzeugen zu Wort, die es rechtzeitig aus dem verrauchten Keller geschafft haben. „Du hörst Leute schreien, siehst die Flammen und denkst dir nur: Um Gottes Willen, wie viele sind da noch drin?“, sagt Silvia Weinhandl, die mit ihrem Mann und Freunden in dem Lokal war.