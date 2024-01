Lainer-Comeback: „Es hat sich sehr gut angefühlt“

Stefan Lainer hat das erste Spiel fünf Monate nach seiner Krebsdiagnose genossen und bisher gut überstanden. „Es hat sich sehr gut angefühlt, auch wenn es nur 30 Minuten waren. Ich habe von der Kraft her nicht so viele Defizite gefühlt. Wir haben sehr gut gearbeitet in den vergangenen Wochen“, sagte der Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:2 im Testspiel gegen Go Ahead Eagles am Samstag.