Deutschland: Maskierte überfielen Geldtransporter

Fahndung auch in Tirol

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bis dato ohne Erfolg. Die Maßnahmen wurden kurzzeitig sogar bis an die Tiroler Grenze ausgeweitet, wie Enrico Leitgeb von der Landesverkehrsabteilung Tirol auf Anfrage der Tiroler „Krone“ mitteilt: „Vonseiten der deutschen Polizei gab es ein Mitfahndungsersuchen nach einem Vorfall in Deutschland. Wir haben dann die Kollegen zur Unterstützung nach Kufstein an die Grenze geschickt und vier Kontrollpunkte besetzt.“