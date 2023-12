Doppelter Geburtstag für Kind (3) zu Weihnachten

Es waren dramatische Szenen, die sich, wie erst jetzt bekannt wurde, am 24. Dezember im Skigebiet Christlum in Achenkirch abspielten. Eine Urlauberin zog gegen 15 Uhr auf der Rodelbahn ihre dreijährige Tochter nach unten. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Schlitten, der mit dem Kind talwärts raste und zehn Meter in ein Waldstück hinab stürzte. Während die Rodel schwer beschädigt an einem Baum zum Stehen kam, hatte das Kind einen weihnachtlichen Schutzengel: Die Mutter entdeckte es neben einem Bach. Sie schlug sofort Alarm.