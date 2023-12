Kane nimmt sich in Werbung selbst auf die Schaufel

Auch Torjubel ist dabei

Erklärt wird die ganze Szenarie von einem Erzähler aus dem Off - dabei wird schnell klar: Kane, der erst im Sommer für über 100 Millionen Euro von Tottenham nach München gewechselt war, ist so ganz ohne Fußball zu Weihnachten langweilig. Immerhin: Der Pay-TV-Sender von Amazon schafft Abhilfe. Dank ihm kann Kane den „Boxing Day“ am 26. Dezember doch noch vor fünf Bildschirmen genießen - und sein traditioneller Torjubel mit dem Kuss des Eherings ist so auch heuer wieder mit dabei ...