Nach Prügelei ins Krankenhaus eingeliefert

In den späten Abendstunden am Donnerstag eskalierte eine Auseinandersetzung in Taxenbach, bei der ein 25-jähriger Hotelgast einem 57-jährigen Einheimischen einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Die Folge: schwere Verletzungen im Bereich der Nase für den Einheimischen, der anschließend vom Roten Kreuz ins Klinikum Schwarzach gebracht wurde.