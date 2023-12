Steirischer Kicker und sein wichtigstes Match

„Kann mich an nichts erinnern“

Am 16. September verlor der Kapitän des SV Frohnleiten im Oberligamatch gegen Rein nach einem Zweikampf das Bewusstsein. „Ich bin dann zwar noch kurz zu mir gekommen, kann mich aber an nichts, was an diesem Tag passiert ist, erinnern“, erzählt der 34-Jährige. Im LKH Graz wurde eine „spontane Einblutung ins Gehirn“ festgestellt, Isenburg wurde sofort notoperiert. Und plötzlich spielte der Publikumsliebling seines Heimatvereins nicht mehr um Tore und Punkte, sondern um sein Leben.