So steht es um die Schanzenanlagen im Montafon

Was war in Bischofshofen passiert? Ein großer Schneehaufen, der für die Präparation im Hang deponiert und noch nicht verteilt wurde, bekam durch starke Regenfälle und hohe Temperaturen zu viel Gewicht, löste sich und riss das darunter liegende Sicherungsnetz mit in den Auslauf. VSV-Sportdirektor Christoph Kraxner fühlt mit den Salzburger Veranstaltern, leicht abzuwenden war das Drama für ihn nicht. „Wenn die Umstände wirklich so widrig sind, kann das passieren“, meint er.