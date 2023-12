Trunkenbold klaut Geld und Mobiltelefon aus Pkw

Zu dem Vorfall kam es zwischen 5 und 6 Uhr. Der unbekannte Täter stieß in Brixen im Thale auf den unversperrten Pkw. „Er stahl daraus einen zweistelligen Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon“, heißt es von der Exekutive. Kurz nach 6 Uhr fand ein Zeuge den Mann, der offenbar stark alkoholisiert war, in dem Pkw sitzend in der Dorfstraße.