Bayern München patzt, Sorgen um Naschenweng

Katharina Naschenweng ist am Sonntag beim 1:1-Remis von Bayern München beim 1. FC Nürnberg in der deutschen Frauen-Bundesliga in der 62. Minute verletzungsbedingt ausgetauscht worden. Die 26-jährige ÖFB-Teamspielerin wurde von Amelie Thöle bei einem Zweikampf im Bereich des linken Sprunggelenks getroffen. Ihr Einsatz am Mittwoch in der Champions League bei Ajax Amsterdam ist damit wohl fraglich. Für diese Partie wurde ÖFB-Mittelfeld-Ass Sarah Zadrazil geschont.