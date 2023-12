Hausmauer brach weg: Frau lag plötzlich im Freien!

In Windeseile organisierte Bürgermeister Hannes Koza eine Gemeinde-Notwohnung für die Frau. Noch am Vormittag engagierten sich Florianis und Gemeindemitarbeiter als „Möbelpacker“ und das schockierte Opfer konnte umziehen. „Die Frau wurde zum Glück nicht verletzt, das hätte ganz anders ausgehen können“, gab sich Koza erleichtert. Das Haus war an ein zweites gekoppelt, welches weggerissen worden war.