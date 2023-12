Schiri beleidigt: Mourinho wird zur Kasse gebeten

Star-Trainer José Mourinho muss wegen negativer Äußerungen über einen Schiedsrichter 20.000 Euro Geldstrafe zahlen. Der 60-jährige Portugiese und sein Verein AS Roma willigten in einen entsprechenden Vergleich mit der Sportjustiz des italienischen Fußballverbands ein, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Die gleiche Summe muss auch Roma an eine wohltätige Organisation überweisen.