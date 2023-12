Gespräche stocken: Davies-Abschied nimmt Form an

Dünn besetzt in der Verteidigung

Zu viel für den FC Bayern. Der lenkt nur bei einer Formsteigerung ein, ist mit Davies‘ Leistungen der vergangenen Monate offenbar nicht zu 100 Prozent zufrieden. Aber: Können es sich die Münchner überhaupt leisten, den 23-Jährigen ziehen zu lassen? Immerhin ist der Verein in der Abwehrkette vom Verletzungspech verfolgt, gefühlt landet im Wochentakt ein weiterer Name auf der Verletztenliste des Tabellenzweiten.