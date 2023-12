Abschied verlief „fast wie eine Schnulze“

Gut, dass wir gewonnen haben. Zweimal in Folge zu verlieren wäre nicht gegangen“, schmunzelte Obmann Toni Marchl, nachdem er seine letzte Saison mit dem 55. Meistertitel gegen Inzing abgeschlossen hatte. „Die ganze Woche hat es sich bei uns allen im Training schon so gut angefühlt, jeder hat alles gegeben“, hatte Markus Ragginger, der in dieser Saison keinen Kampf verlor, bereits ein gutes Bauchgefühl, das mit dem 44:11-Sieg bestätigt wurde.