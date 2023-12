Mehr Gehalt für die steirischen Politiker

Am Dienstag startet in Graz der Budgetlandtag. Vorrangig geht es unseren Volksvertretern aktuell aber um ihr eigenes Budget - denn mit 1. Jänner werden deren Gehälter angehoben. 9,7 Prozent erlaubt das Gesetz, Bundespräsident, Kanzler und Minister haben allerdings bereits angekündigt, eine Nulllohnrunde zu akzeptieren. In den meisten Bundesländern begnügt man sich mit der halben Inflationsabgeltung von 4,85 Prozent.