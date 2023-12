Lenker ging nach Unfall einfach nach Hause

Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Sonntag zu Einsätzen auf die B 60 nahe Pottendorf im Bezirk Baden ausrücken. In den frühen Morgenstunden verlor ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Leitpfosten und wurde anschließend in ein Feld katapultiert.