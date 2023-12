Weihnachtliche Komödie stärkt die Lachmuskeln

Online-Version während Pandemie

Während der Corona-Pandemie wurde das Stück aufgrund der Lockdowns online aufgeführt. Umso schöner ist es für Musicaldarsteller Rory Six, das Musical nach fast vier Jahren nun wieder live in Perchtoldsdorf zu präsentieren. „Live ist eben live, und genau dafür üben wir diesen Beruf aus. Eine Komödie ohne das Lachen des Publikums, stattdessen vor dem Bildschirm auf Zoom, bietet nicht dasselbe Erlebnis“, so Six. Die Vorstellung am 18. Dezember ist bereits sein drittes Stück in der Burg.