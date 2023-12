Beliebter Kletterbaum im Kurgarten umgestürzt

Er stürzte unter dem Gewicht um. Mitarbeiter der Stadtgärten schnitten am Montag Teile des Baums ab, um die Sicherheit der Parkbesucher zu gewährleisten. Doch ganz vorbei ist es mit dem gestürzten Baum noch nicht. Der verbleibende Rest, so die Hoffnung, soll wieder austreiben. Und: Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein." Der bei Jung und Alt beliebte Kletterbaum hielt der hohen Schneelast, ausgelöst durch den starken Schneefall am Wochenende, nicht stand und stürzte um.