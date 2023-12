Bayern-Sportchef Freund: „Weltweit einzigartig“

Mit 24 plötzlich Firmenchef

Auch über den wohl größten Einschnitt in seinem Leben sinniert Freund. Mit gerade einmal 24 Jahren verlor er seinen Vater. Folglich war er verpflichtet, gleichsam aus dem Stand den hinterlassenen Tischlerbetrieb mit 20 Mitarbeitern zu übernehmen. „Ich habe als Profi aufgehört und in der Dritten Liga weitergespielt“, erinnert sich Freund: „Ich war ein totaler Quereinsteiger und habe das nur geschafft, weil mein Vater in der Firma ein richtig gutes, eingespieltes Team geformt hatte. Damals habe ich gelernt, was möglich ist, wenn man in einer schwierigen Situation zusammensteht und sich gegenseitig unterstützt.“