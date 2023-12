Brennerautobahn: Arbeiten nach Mure abgeschlossen

Nach dem Murenabgang Ende Oktober auf die A13 Brennerautobahn ist am Freitag die Sperre der Richtungsfahrbahn Innsbruck wieder aufgehoben worden. Im Zuge umfangreicher Arbeiten wurden in den vergangenen Wochen unter anderem 20 Stück Rückverankerungen mit jeweils zwölf Metern Länge in den dortigen Mauern eingebaut.