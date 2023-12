Diese Stars heizen Salzburg bei Ski-Openings ein

In der Karl-Marx Allee oder in Zell am See, da gibt’s immer an leiwanden Pulverschnee“, lauten Zeilen aus Nikotins Skandal-Hit „1010“ – denn gemeint ist damit nicht der Schnee auf den Pisten. Den echten Schnee wiederum will der Sänger, der seine musikalische Karriere in Salzburg startete, nämlich zum Schmelzen bringen. Am 7. Dezember noch an der Seite von Weltstar Robbie Williams in Schladming, ab 8. Dezember dann beim „Bergfestival“ in Saalbach-Hinterglemm. Dort ebenfalls im Lineup mit dabei: Bilderbuch, LaBrassBanda, Bibiza und der US-amerikanische Musiker und ehemalige Bassist der Band Bloodhound Gang, Evil Jared.