Explosiver Fund: Behälter bei Schule gesprengt

Nur wenige Tage nach dem Säureeinsatz in einer Schule in Groß Siegharts, wurde die Feuerwehr Mittwochmittag erneut im Waldviertel zu einem explosiven Einsatz alarmiert: Diesmal wurde in einer Mittelschule in Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd ein etwa 100 Milliliter fassendes Fläschchen mit Pikrinsäure im Chemieraum entdeckt.