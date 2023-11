Auch Tiroler Handel rüstet sich für Warnstreiks

50.000 Angestellte im Tiroler Handel

Die Gewerkschaft GPA fordert eine Gehaltserhöhung von 9,4 Prozent plus 15 Euro Fixbetrag, das würde eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von 9,97 Prozent bedeuten. Die Gewerkschaft will zudem einen sozial gestaffelten Abschluss erreichen, um speziell die unteren Einkommensgruppen anzuheben. „In den Betriebsversammlungen vergangene Woche war deutlich zu vernehmen, dass die Beschäftigten in jedem Fall bereit sind, für ihren Kollektivvertrags-Abschluss zu kämpfen. Der Zusammenhalt ist enorm, die Solidarität untereinander ist groß. Dazu kommt, dass die von der Arbeitgeberseite angebotenen sechs Prozent Gehaltserhöhung plus Einmalzahlung angesichts der hohen Teuerung wahrhaftig ein Affront gegenüber den Beschäftigten sind!“, bekräftigt auch Philip Pollak, Regionalsekretär der Gewerkschaft GPA für den Handel in Tirol.