Winterliches Porridge zum Nachkochen

Eine Schüssel, die nach Advent schmeckt, zaubern Gerhard Pachschwöll-Kral und Food-Bloggerin Magdalena Schneemann in der aktuellen Ausgabe von „gesund gekocht“. Die Zutaten für das winterliche Porridge kommen vom Biohof Anthofer in Kottes. Und so wird es zubereitet: „Einfach Apfel waschen und fein raspeln und parallel dazu bereits Hafermilch in einem Topf erhitzen. Danach alle weiteren Zutaten in die warme Milch einrühren. Die Hitze reduzieren und für zirka drei bis fünf Minuten köcheln lassen. Und Umrühren nicht vergessen“, erklären der Kochlehrer und die Food-Bloggerin.