Suchaktion in der Steiermark: Alpinist vermisst

Seit Freitag vermisst

Beim Vermissten handelt es sich um einen Steirer, der am Donnerstag zu einer Bergtour aufgebrochen war. Da er am Freitag nicht zu einem Termin in Graz erschien, wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Sein Auto wurde Samstagabend beim Parkplatz Grimming/Tressenstein gefunden.

Aktuell läuft gerade eine Lagebesprechung, ob und wann die Suchaktion fortgesetzt wird. Geplant ist, dass eine Hubschraubercrew die Biwakschachtel am Grimming und das Gipfelbuch kontrolliert, ob sich der Vermisste dort eingetragen hat.