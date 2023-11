Rauch aus Garage: Selchbox löst falschen Alarm aus

Völlig umsonst eilten die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und die Rettung herbei, um einen vermeintlichen Brand zu löschen und womöglich verletzte Personen zu bergen. Doch, Fehlanzeige. Wie sich am Sonntag gegen 15.38 herausstellte, kam der Rauch aus einer Garage in Zirl von einem sich im Betrieb befindlichen Räucherofen. Der Besitzer der „Selchbox“ konnte ausgeforscht und über den Vorfall in Kenntnis gesetzt werden.