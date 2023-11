Der Wintereinbruch brachte Freud und Leid

In Obertauern waren gestern trotz wilden Schneegestöbers die Parkplätze gut gefüllt. Skifahrer und Skitourengeher freuten sich über einen halben Meter Neuschnee am Tauern. Im gesamten Bundesland waren in der Nacht auf Samstag Schneeflocken vom Himmel gefallen. In Zell am See etwa freuten sich die Kleinsten über den ersten, richtigen Schnee des heurigen Winters. Während Marita und Jakob Schneemänner bauten, ächzten die ersten schon unter der weißen Last. Gehsteige und Hauseinfahrten waren zu räumen.