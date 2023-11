Hier ist alles gratis, aber nichts umsonst

Gleichzeitig ist der internationale „Kauf-nix-Tag“, der in Europa auf den letzten Samstag des Novembers fällt, in Amerika am letzten Freitag – also genau am „Black Friday“. Der „Kauf-nix-Tag“ ist 1992 aus Konsumkritik entstanden, in der Kritik stehen vor allem die menschen- und naturausbeuterischen Bedingungen in der Produktion von Großkonzernen sowie die Wegwerfgesellschaft. Auch das Kaufverhalten soll reflektiert werden – braucht man wirklich alles, was man kauft?