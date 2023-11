Stadt, Wald, Gipfelkreuz: Tour für jede Jahreszeit

Wir starten am Parkplatz im Weitental (490 m) und gehen die Forststraße taleinwärts. Bei der Weggabelung - in Richtung Schweizeben - halten wir uns rechts und folgen den Wegweisern mit der Aufschrift „Naturfreunde Rundwanderweg“. Vorbei an den Infotafeln des Naturschutzzentrums und der Kalten Quelle geht es kontinuierlich entlang einer Forststraße bergauf, bis wir rechter Hand den Einstieg in den Rabenwandsteig sehen.