Wechselt Salzburgs Ausnahmetalent zu Topklub?

Das Ausnahmetalent aus Israel war vor etwas mehr als einem Dreivierteljahr für kolportierte sieben Millionen Euro von seinem Stammklub Maccabi Tel Aviv in die Mozartstadt gewechselt. Bei Trainer Gerhard Struber ist Gloukh gesetzt. In 20 Pflichtspielen in der laufenden Saison gelangen ihm vier Tore und vier Assists.