Pkw „erobern“ die heimischen Autobahnen zurück

Comeback der Autofahrer

Die Autofahrer sind also zurück auf den Highways. Auf der A2 im Bezirk Mödling wurden bei Biedermannsdorf in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 45,9 Millionen Pkw gezählt – der höchste Wert im ganzen Bundesland. Vergleichszahlen zum Vorjahr liegen hier nicht vor, weil die Zählstelle ausgefallen war. Doch an allen anderen Kontrollpunkten an der Südautobahn ist das Pkw-Aufkommen gegenüber 2022 um nahezu 4 Prozent angestiegen.