Tiroler Duo träumt von Sternstunde im Europacup

Innsbrucks Cracks haben ein Monsterprogramm vor sich. Beginnend mit dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (17.30, live auf ORF Sport+) bei Lukko Rauma warten sechs Partien in elf Tagen. „Es wäre ein Wunder, wenn wir in die Top-8 von Europa einziehen würden“, meinte Sportboss Max Steinacher vor dem Auftritt in der Königsklasse: „Aber wir glauben daran.“