Geklauten Treibstoff entzündet, in Arrest gewütet

Für Aufsehen sorgte eine Tirolerin (42) in den vergangenen Tagen in Wörgl im Bezirk Kufstein. Von einer Baustelle stahl die Frau in zwei Nächten Kanister mit Treibstoff und setzte diesen in Brand. Schlussendlich wurde sie von der Polizei festgenommen. Im Arrest setzte sie ihre Zerstörungswut fort.