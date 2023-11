Glückwunsch, Christian Streich!

Ehrung für Kulttrainer Streich

Da ist der vom DFB gestiftete Julius-Hirsch-Preis schon deutlich relevanter, weil damit außerhalb der Hochglanz-Fußballblase Personen und Organisationen geehrt werden, „die in besonderer Weise ihre gesellschaftliche Position nutzen, um sich für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit einzusetzen“. In Erinnerung an den 1943 im KZ Auschwitz ermordeten deutschen Nationalspieler Julius Hirsch, der 1933 wie alle Fußballspieler jüdischer Herkunft aus seinem Verein ausgeschlossen worden war, ging die diesjährige Auszeichnung an den Verein Athletic Sonnenberg aus Chemnitz, der sich für Antidiskriminierung und Diversität einsetzt, sowie an ASA-FF (ebenfalls aus Chemnitz) für sein Engagement gegen Rassismus und Rechtsradikalismus. Den in unregelmäßigen Abständen vergebenen Ehrenpreis hat die Jury diese Woche Christian Streich zugesprochen.