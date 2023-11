Wenn die Feuerwehr über sich hinauswächst

Ein Brand in einem Hochhaus. Im Rauch eingeschlossene Personen in den oberen Stockwerken. Es herrscht akute Lebensgefahr. In dramatischen Fällen wie diesen rückt die Feuerwehr mit Hubrettungsgeräten an. 70 Drehleitern oder Teleskopmastbühnen sind dafür in Niederösterreich stationiert. Sie sind vor allem im städtischen Bereich ein unverzichtbarer Bestandteil des Fuhrparks.