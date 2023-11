Zu Happi’s Hütte am Fuße des Tschirgant

Vorbei an der Knappenwelt

Nach dem Einkehren bleibt man am Fahrweg in gleichbleibender Richtung, bei der Knappenwelt geht es über den Gurglbach und nordwestlich am Asphaltweg hinauf nach Tarrenz. Dort, beim Salvesenheim, folgt man rechts – und auch im weiteren Verlauf – der Bezeichnung „Strad“. Der Fahrweg leitet in die Wiesen hinunter, überquert den Bach und zieht mitten im Gurgltal östlich zurück in den Weiler Strad. Die letzten Meter führt die Route hinauf zu den Häusern, dort auf der ursprünglichen Strecke zurück zum Parkplatz.