Aber darum glaubt Schicker an Ilzer-Verbleib

Seit Mittwoch sucht Union Berlin einen Nachfolger für den entlassenen Langzeitcoach Urs Fischer, Sturms Feldherr ist (noch) nicht im Gespräch. Dafür soll mit Oliver Glasner ein anderer Österreicher heißes Thema an der Spree sein. Andreas Schicker zerbricht sich über einen möglichen Ilzer-Abgang nicht den Kopf. „Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis. Wenn da was im Busch wäre, hätte es mir Chris gesagt“, so der Sportchef, der freilich weiß, dass dieser Tag kommen wird. Ilzer hat in der Vergangenheit jedenfalls immer mit offenen Karten gespielt - den Schwarzen nie die ewige Treue vorgegaukelt.