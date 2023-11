Alarmstufe Rot nach Dreifach-Flucht in NÖ

Vom Krankenbett in die Freiheit! Binnen weniger Tage ließen insgesamt drei Häftlinge in Niederösterreich die heimische Justizwache ziemlich alt aussehen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, tauchte in der Vorwoche eine Insassin des Frauengefängnisses Schwarzau während eines Aufenthalts am Landesklinikum Wiener Neustadt unter.