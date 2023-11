Die Steiermark wird 2024 zur Rallye-Hochburg

Comeback in Judenburg

Neben den bereits heuer ausgetragenen Events im Rebenland und rund um Weiz, hat es, wie bereits berichtet, die Judenburg-Pölstal-Rallye nach 13 Jahren zurück in den Kalender geschafft. Die von Peter Hopf und Willi Stengg ausgerichtete Veranstaltung übernimmt den Platz der Waldviertel-Rallye, wird am 14. Juni am Red Bull Ring starten und soll auch durch die Judenburger Innenstadt führen.