Putzen will gelernt sein: Hoher Bedarf bei Kindern

Rund 50.000 Kinder besucht „Avolino“ jedes Jahr. Das Maskottchen in Apfelgestalt kommt pro Jahr in rund 270 Kindergärten und 178 Volksschulen. Ihn kennt also fast jedes Kind in Salzburg. Er erklärt den Kindern, warum sie gut auf ihre Zähne achten sollen und wie das geht. Die erfolgreiche Zahn-Aktion läuft seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten.